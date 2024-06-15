مدرعة "النمر".. كلفت إسرائيل 3 ملايين دولار ودمرتها المقاومة بقذيفة "ياسين 105"

تعتبر مدرعة "النمر" واحدة من أبرز الآليات العسكرية الإسرائيلية، وقد وصفها جيش الاحتلال بأنها ثورة في عالم ناقلات الجند بميدان المعركة عندما أعلن عنها لأول مرة عام 2008.

وتبلغ كلفة المدرعة أكثر من 3 ملايين دولار، وهي مصممة على غرار هيكل دبابة "ميركافا"، ويمكنها حمل 12 جنديا، بالإضافة إلى 3 آخرين في المقصورة الأمامية.

ووفقا لتقرير أعده صهيب العصا، فإن هذه المدرعة مزودة بمدافع رشاشة ومدفع هاون وقاذفة قنابل يدوية وقنابل دخانية، وهي قادرة على إطلاق صاروخين.

وتشير التقديرات إلى امتلاك جيش الاحتلال أكثر من 290 مدرعة من هذا النوع تستخدمها ألوية المشاة.

ورغم كلفتها الهائلة وقدراتها النوعية، فقد نجحت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في تدميرها تماما بقذيفة "الياسين 105" منتصف يونيو/ حزيران الجاري، غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.