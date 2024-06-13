خبير عسكري: إسرائيل تحاول التوغل في رفح ويبدو أنها تراجعت عن غزو لبنان

قال الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي إن قوات الاحتلال تحاول منذ اليوم الأول التوغل داخل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة لكنها تواجه مقاومة عنيفة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال أبدى تراجعا عن فكرة دخول لبنان على الأرجح.

وأضاف الفلاحي في تحليل للمشهد العسكري بالقطاع، أن قوات الاحتلال وصلت إلى معبر رفح ومحور فيلادلفيا كونهما قريبين من المناطق السكنية في المدينة من أجل دخولها، لكنها لم تتمكن من ذلك حتى الآن رغم محاولاتها في الشابورة وغيرها.

وعن المواجهة على الحدود اللبنانية، قال الفلاحي إن الهجوم الذي شنه حزب الله مؤخرا جاء لردع إسرائيل عن تنفيذ مزيد من الاغتيالات لقادته الكبار، لكنه أكد أيضا أن الضربات لا تزال ضمن جغرافية محدودة.

وأضاف أن حزب الله لديه الكثير ليفعله في حال دخل في مواجهة مباشرة مع إسرائيل، مشيرا إلى أنه أنهى مؤخرا مناورات تحاكي الرد على هجوم بري إسرائيلي.

وخلص الخبير العسكري إلى أن سحب جيش الاحتلال للواء الثامن المدرع المنتمي لفرقة الجليل المعنية بالتعامل مع الحزب يعكس تراجعه عن نية التوغل البري.

وشن حزب الله -اليوم الخميس- أكبر وأوسع هجوم له على إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حين بدأ عملياته المساندة للمقاومة في قطاع غزة.

وقال الحزب إنه نفذ "هجوما مركبا بالصواريخ والمسيّرات، ردا على الاغتيال الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا".

وأضاف أنه هاجم مواقع الزاعورة، وثكنتي كيلع ويوآف، وقاعدتي كتسرين ونفح وكتيبة السهل في بيت هيلل، كما أكد أنه هاجم بأسراب مسيّرات قاعدتي داود وميشار وثكنة كتسرين، وأصاب الأهداف بدقة.