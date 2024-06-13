السعودية تعلن وصول أكثر من 1.5 مليون من الخارج لأداء مناسك الحج

استكمل حجاج بيت الله الحرام وصولهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، حيث أعلنت السلطات السعودية وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من الخارج عبر منافذ القدوم المختلفة.

ويستعد الحجاج للانطلاق إلى مشعر منى غدا الجمعة في أول الأيام المعدودات (يوم التروية)، حيث سيذهب بعضهم إلى المدينة المنورة ومنها بالقطار إلى مكة المكرمة استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم المتمثل في الوقوف بعرفة الأحد المقبل.

وسيبدأ بعض الحجاج بالتروية قبل التوجه إلى البقاع المقدسة إعمالا لسنّة النبي (صلى الله عليه وسلم) الذي تزود بالمياه قبل مسيره لأداء خامس أركان الإسلام.

وأجرت السلطات استعدادات واسعة على المستويين الخدمي والأمني مع التزامها بقرار أن "لا حج دون تصريح".

استعداد حكومي واسع

وقال مراسل الجزيرة في السعودية بدر الربيعان إن حجاج الداخل سيتوجهون -اليوم الخميس- إلى مكة المكرمة التحاقا بحجاج الخارج المنتشرين بين مكة والمدينة.

وأضاف الربيعان أن بعض الحجيج وصلوا فعليا إلى المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم، ومن المقرر أن ينطلق الحجيج غدا الجمعة إلى منى.

وأوضح الربيعان أن السلطات الصحية السعودية أعدت ما يصل إلى 90 مركزا صحيا في مشعري منى وعرفة، كما أطلقت خدمة الإسعاف الجوي لدعم الحالات الطارئة.

كما تم تجهيز غرفة عمليات تضم الأجهزة الأمنية والصحية والتشغيلية لمتابعة المناسك، مستعينة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية التي تساعد في إدارة تفويج الحجيج وضبط عملية السعي والطواف داخل الحرم المكي.

وواصلت السعودية العمل بمبادرة "الطريق إلى مكة"، التي تخصص مسارات خاصة للحجاج القادمين من الخارج في المطارات الكبرى لتوفير الوقت والجهد عليهم.