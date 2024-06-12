خبير عسكري: الاحتلال يعاني نقصا شديدا في القوة القتالية

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي إن طلب رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي من قيادته 15 كتيبة يؤكد أن الاحتلال يعاني نقصا شديدا في القوة القتالية التي تمكنه من الاستمرار في معركته على قطاع غزة.

وأضاف الفلاحي -في تحليل للمشهد العسكري بغزة- أن جيش الاحتلال يعاني نقصا شديدا في القطاعات خاصة أنه لا يواجه التهديدات في قطاع غزة فقط، بل في الضفة الغربية أيضا وفي جبهة الشمال مع لبنان، حيث تتصاعد المواجهة بشكل كبير جدا.

وبرأي العقيد الفلاحي، فإن نقص القوة القتالية بالنسبة للجيش الإسرائيلي يحرج حكومة بنيامين نتنياهو التي قامت بتمرير القانون الذي يعفي شباب الحريديم (اليهود المتشددون) من الخدمة العسكرية.

وهناك 10 ألوية تقاتل في قطاع غزة، في الجنوب 5 ألوية، وعلى محور نتساريم هناك 3 ألوية، ويوجد لواءان بقيادة الفرقة 98 باتجاه المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وبشأن التطورات الميدانية في قطاع غزة، أشار الخبير العسكري والإستراتيجي إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي القطاع تسير ببطء شديد جدا، وصرح جيش الاحتلال بأن نسبة توغله في مدينة رفح لا تتجاوز 50% أو أقل، موضحا أن جيش الاحتلال يقوم بالتوغل ثم الانسحاب، أي أنه يقوم بعمليات استطلاع بالقوة ليعرف مصادر النيران التي يمكن أن تنطلق من تلك المنطقة.

وقال إن جيش الاحتلال يحاول العودة مرة أخرى إلى منطقة الشابورة في مدينة رفح، وإن هناك مواجهات مباشرة مع مقاتلي المقاومة في هذه المنطقة.

وكانت المقاومة الفلسطينية نفذت عملية تفجير منزل في منطقة الشابورة الاثنين الماضي، وأكد جيش الاحتلال أن ضابطا و3 جنود قتلوا خلال العملية، وأنه انتشل جثثهم من المكان، كما أصيب 6 آخرون بجروح خطيرة.

ومن جهة أخرى، ذكر العقيد الفلاحي أن جيش الاحتلال ولتأمين محور نتساريم يقوم بعمليات باتجاه شمال وجنوب القطاع لمنع فصائل المقاومة من الوصول لهذا المحور، ولذلك تكون عملياته باتجاه حي الزيتون وجحر الديك وغيرها من المناطق.