"ليس لكم إلا السلخ والنار".. مشاهد جديدة للقسام مصحوبة برسالة للاحتلال

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد قالت إنها من استهداف تجمعات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد، التي عرضتها قناة الجزيرة، قيام أحد مقاتلي القسام بتجهيز صواريخ قبل إطلاقها، وهو يتلو رسالة وجهها إلى "بني صهيون ومن والهم" حسب تعبيره، وإلى جواره كتاب بعنوان "حي على الجهاد"، ومن ورائه ظهرت رايتا حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقال مقاتل القسام "هاقد لبسنا أكفان الموت وتترسنا بحمى الدين، وأقسمنا أن نكون جيل التحرير"، ثم تلا قوله تعالى "فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا".

وتابع المقاتل في رسالة "ليس لكم منا الا السلخ والنار، وسيف القدس لن يغمد، ولن تعودوا إلى الغلاف"، وبعدها أظهرت المشاهد إطلاق الصواريخ تجاه أهدافها من زوايا مختلفة.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.