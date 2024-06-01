شاهد.. القسام تستهدف قوة إسرائيلية خاصة وتقنص جنودا وسط مخيم جباليا

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد قالت إنها من استهداف مقاتليها قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة "تي بي جي" (TBG) مضادة للتحصينات وقنص جنود إسرائيليين في محور التقدم وسط مخيم جباليا شمال غزة.

وتضمنت المشاهد -التي عرضتها قناة الجزيرة- عملية استهداف جنود إسرائيليين وسقوطهم أرضا.

وفي نفس السياق، أعلنت الكتائب أنها فجرت عبوة رعدية في قوة هندسية إسرائيلية مكونة من 6 جنود، قرب مفترق جورج شرقي رفح جنوبي القطاع، وقالت إنها أوقعتهم بين قتيل وجريح.

وأضافت القسام أنها قصفت تجمعا لجنود إسرائيليين وآلياتهم بقذائف هاون بمنطقة تل زعرب في حي تل السلطان، غربي رفح.