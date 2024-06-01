عوقب لرفع علم فلسطين بالبرلمان.. ديلوغو: الفرنسيون شكروني وفرنسا تدعم الإبادة بغزة

قال النائب اليساري الفرنسي عن حزب فرنسا الأبية سباستيان ديلوغو إنه رفع العلم الفلسطيني -خلال جلسة البرلمان- اعتراضا على بيع بلاده أسلحة ومعدات عسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يرتكب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضاف النائب -الذي تم تعليق عضويته لمدة 15 يوما بسبب رفعه العلم الفلسطيني بالمجلس- أن بلاده تقدم الدعم غير المشروط لإسرائيل منذ الأزل، الأمر الذي يجعل غالبية أعضاء البرلمان ينحازون ويقدمون الدعم غير المشروط لإسرائيل.

وقال ديلوغو إن الشعب الفرنسي الذي أصبح يخرج في مظاهرات يومية منذ بدء الحرب في رفح عبر له عن شكره لقيامه برفع العلم الفلسطيني في البرلمان، موضحا أن الشعب يرى أن البرلمان متواطئ مع ما يجري في فلسطين.

وعبر النائب عن فخره لقيامه برفع العلم الفلسطيني في البرلمان، مؤكدا أن حزب فرنسا الأبية يقف دائما إلى جانب التاريخ، رغم أنه يرى أن فرنسا متواطئة في ارتكاب جرائم الحرب.

وأرجع القرار بحرمانه من دخول البرلمان 15 يوما إلى أسباب سياسية، داعيا إلى الأخذ في الاعتبار أن فرنسا تسلح الجيش الإسرائيلي وأن رئيس البلاد وقادة القوات المسلحة يتصرفون كأنهم جزء من إسرائيل ويرسلون الأسلحة والذخائر إلى الجيش الإسرائيلي الذي ينفذ الإبادة الجماعية.