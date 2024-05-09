خبير عسكري: توغل الاحتلال برفح هدفه الحصول على موطئ قدم للتوسع

حصلت الجزيرة على صور بالأقمار الاصطناعية تظهر توغل قوات الاحتلال في رفح، جنوبي قطاع غزة، حيث تتمركز عشرات الآليات العسكرية بالقرب من تقاطع شارعي المطار وصلاح الدين، كما أظهرت الصور وجود آليات إسرائيلية على بعد نحو 200 متر من محور فيلادلفيا.

وفي هذا الإطار، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي، إن هذه الصور تظهر جزءا من القوة المستخدمة في عملية توغل الاحتلال تجاه معبر رفح، وتؤكد أن العملية لا تزال محدودة، ولم تتوسع بعد بشكل يجعل منها عملية توغل بري موسعة لرفح.

وأوضح أن الصور تظهر أن الآليات المشاركة لا تتجاوز قوام كتيبة، وهو عدد قليل، وربما كان ما ظهر في الصور جزءا من الآليات المشاركة وليس كلها، لافتا إلى أن قوات الاحتلال عملت على تأمين الطريق الذي تسلكه قطاعات الآليات المشاركة.

ويرى الخبير العسكري أن قوات وآليات الاحتلال المشاركة، تؤكد أن العملية العسكرية لا تزال محدودة جدا، حيث لم تستهدف حتى الآن سوى معبر رفح، لكونه موقعا سياديا والسيطرة عليه تعزل قطاع غزة بشكل كامل وتساعد في إنهاء سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المنطقة.

ويلفت الفلاحي إلى أن القطاعات الآلية والمدرعة المشاركة ستستخدم لأغراض الإحاطة والتطويق والحصول على موطئ قدم في المدينة، بشكل يسمح بالانطلاق منه حال اتخاذ قرار بتوسيع العملية العسكرية واستهداف مناطق أخرى في مدينة رفح.

المقاومة ترد

لكن المقاومة بدورها اشتبكت مع القوات المتوغلة وقامت بعمليات قصف بالهاون، حسب الخبير العسكري، الذي أكد أن قوات الاحتلال المشاركة في السيطرة على المعبر والتي لا تتجاوز 3 كتائب، لا تكفي حتى الآن لبدء عملية عسكرية موسعة في مدينة رفح.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت المقاومة الفلسطينية تنفيذ سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة شرق رفح.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنها فجرت عين نفق مفخخة شرق رفح في قوة هندسية إسرائيلية مكونة من 3 آليات وحفار وعدد من الجنود، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

فيما قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة شرق رفح، كما بثت مشاهد لقصفها قوات الاحتلال بقذائف الهاون.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن العملية العسكرية ستستمر في رفح. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه يستهدف كتائب حركة حماس وبنيتها التحتية شرق رفح، وأضاف أن قوات اللواء 401 تواصل دهم الجانب الفلسطيني من معبر رفح.