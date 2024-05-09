بعد حديث عن دهم أستوديوهاتها.. مدير مكتب الجزيرة برام الله: لا نملك أستوديوهات في إسرائيل

نفى مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري ملكية القناة لأي أستوديوهات في مدينة الناصرة، وذلك ردا على تصريح لوزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي قال فيه إن قوات الأمن دهمت مكاتب وأستوديوهات قناة الجزيرة في المدينة وصادرت معداتها.

وقال العمري إن الشركة التي تم دهمها هي شركة خاصة كانت الجزيرة تستأجر منها بعض الخدمات، لافتا إلى أن المخابرات والشرطة الإسرائيليتين اقتحمتا مقر الشركة وصادرتا معداتها.

وأضاف أن الاقتحام جاء بسبب ظهور أحد الضيوف على شاشة الجزيرة أمس الأربعاء من داخل هذه الأستوديوهات، موضحا أن كرعي "قد وجد ضالته لملاحقة من كانوا يقدمون خدمات للجزيرة، ولو بشكل متقطع وفي أماكن محددة".

وشملت ملاحقة كرعي بعض الفنادق التي كانت تستضيف طواقم الجزيرة خلال قيامها بعملها طيلة الفترة الماضية، حسب العمري الذي قال إن الجزيرة أصبحت هدفا لكرعي.

وأكد أن كرعي يحاول استغلال قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف بث الجزيرة لملاحقتها، رغم أن القضية لا تزال أمام القضاء حتى الآن.

وجدد العمري التأكيد على أن الجزيرة لا تمتلك أي أستوديوهات في مدينة الناصرة، وأنها ليست شريكة في أي شركة بث تلفزيوني في أي مكان بإسرائيل.