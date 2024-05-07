شاهد.. القسام تقصف القيادة الإسرائيلية في محور نتساريم

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، صورا تظهر قيام مقاتليها بقصف مركز قيادة القوات الإسرائيلية في محور نتساريم، وقالت إن العملية جرت بالتعاون مع كتائب الشهيد شهاب جبريل.

وظهر مقاتلو القسام وهم يجهزون مجموعة من الصواريخ في منطقة زراعية، وتوصيلها بدائرة كهربائية قبل إطلاقها.

وفي موقع آخر، ظهر أحد مقاتلي القسام وهو يطلق قذائف الهاون من داخل أحد المنازل المدمرة.