إعلام إسرائيلي: الحرب انتهت منذ 3 أشهر ونتنياهو يسعى لمنع إبرام صفقة

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية مسار المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ـ حيث وجه بعض الخبراء انتقادات لمساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقضاء على احتمال التوصل إلى تلك الصفقة.

وتساءل أمنون أبراموفيتش محلل الشؤون السياسية في القناة الـ12 في استنكار عن مكانة قضية الأسرى لدى المسؤولين وما إذا كانت على رأس الأولويات القيمية والأخلاقية وواجبات دولة إسرائيل، على حد تعبيره.

وأضاف أبراموفيتش "ما يحدث على مدى 7 أشهر هو أننا عدنا إلى حدود قرار التقسيم، فهناك نحو 100 ألف من سكان الشمال والنقب الغربي أخلوا بيوتهم، والعلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية على شفير الهاوية، والاقتصاد ينهار والجيش يتم استنزافه".

وتابع "إنهم لا يقولون الحقيقة، لقد انتهت الحرب في شهر فبراير/شباط الماضي، فمنذ 3 أشهر لا توجد حرب، وهم لا يعلنون ذلك لأسباب سياسية حزبية".

واتهم أبراموفيتش، نتنياهو، بإصدار بيانات مضللة بهدف القضاء على احتمال التوصل إلى صفقة، وقال "إننا نخوض أكثر حرب مبررة، لكن في مرحلة تحولت إلى حرب لاعتبارات حزبية، وتعريف الانتصار المطلق هو تعريف حزبي، وليس سياسيا ولا عسكريا".

فيما نقلت القناة الـ13، عن ليئور أكرمان، رئيس قسم المناعة القومية بجامعة رايخمان، اتفاقه مع أبراموفيتش على أن المرحلة الحالية لا توجد فيها حرب، في ظل تخفيض الجيش وتيرة عملياته، لعدم وجود قرارات للمستوى السياسي.

غياب الإستراتيجية

وقال إن "القضية هي غياب الإستراتيجية وفقدان الاتجاه وانعدام الخطة الواضحة، ومن ثم هناك فشل في عملية اتخاذ القرار، ولذلك وبعد مدة طويلة جدا على الحرب، لا زالوا يطلقون الصواريخ والقذائف مجددا".

ويرى أكرمان أنه لا تقدم في المفاوضات حول الأسرى، كما زعم أنه قبل عدة أشهر كانت هناك مفاوضات شهدت تراجع حركة حماس تدريجيا عن مطالبها، لكنها في الشهرين الأخيرين، عادت لرفع سقف مطالبها، لأنها رصدت ضعف إسرائيل على مختلف الأصعدة، حسب تقديره.

وفي سياق آخر، قال ماتان خدروف، محلل الشؤون الاقتصادية في القناة 13، إن قطع العلاقات التجارية التي قامت به تركيا، لم يحدث منذ أسطول "مرمرة" عام 2010.

وأوضح أن العلاقات التجارية توقفت حينها عبر حظر تجاري مطلق فرضه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على كل البضائع المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، وكذلك الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا.

وأبدى خدروف تخوفه من "منحدر زلق" على حد تعبيره، "فاليوم تركيا وغدا ربما دول عربية معتدلة، ولاحقا ربما دول أوروبية ذات أقلية مسلمة مؤثرة مثل السويد، التي قد تنضم لمثل هذه المنظومة عبر فرض حظر تجاري"

ويرى محلل الشؤون الاقتصادية أن كل حدث من هذه الأحداث لوحده ربما لا يشكل خبرا سيئا بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، لكن "التأثير المتراكم لعدة أحجار دومينو معا، قد يكون مؤثرا".