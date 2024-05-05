صحف عالمية: الضغوط تزداد على بايدن وصور غزة أبلغ من الكلمات

سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على الضغط الداخلي الذي يُمارس على الرئيس الأميركي جو بايدن لممارسة ضغط أكبر على إسرائيل بسبب سلوكها بالحرب في قطاع غزة، كما تناول كاتب أثر الصور التي توثق الأوضاع في قطاع غزة، إذ يرى أنها أقوى من أي كلمات.

وأبرزت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" رسالة حث فيها 88 عضوا ديمقراطيا في الكونغرس الأميركي، الرئيس بايدن على ممارسة ضغط أكبر على إسرائيل، بسبب سلوكها الحربي في غزة من خلال النظر في وقف مبيعات الأسلحة الأميركية عدا ما يتعلق بتشغيل القبة الحديدية.

ووفق الصحيفة، فإن الرسالة تزيد من الضغوط التي يواجهها بايدن بسبب حرب غزة، خصوصا في ظل استمرار الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل في الجامعات.

في حين اتخذ نيكولاس كريستوف من صورة توثق بكاء امرأة على ابنها في غزة موضوعا لمقاله في صحيفة نيويورك تايمز، قائلا إنها أقوى من كلماته في إقناع الآخرين بأن الوقت حان لإنهاء الحرب في غزة.

المجاعة مرة أخرى

وتناول تقرير في صحيفة واشنطن بوست تصريحا لمديرة برنامج الأغذية العالمي حذرت فيه من أن المجاعة في طريقها إلى الجنوب بعد تفشيها في الشمال، وذكر التقرير بتحذير المنظمات الإنسانية المتكرر من أن الحرب الإسرائيلية على غزة تدفعها إلى حافة المجاعة.

بدوره، اقترح المؤرخ والدبلوماسي الإسرائيلي السابق إيلي بارنافي في مقاله لصحيفة لوموند على أصدقاء إسرائيل، التحرك دون تأخير والاعتراف بالدولة الفلسطينية، منتقدا الفيتو الأميركي كما اعتبره خطأ أخلاقيا ودبلوماسيا.

ويرى بارنافي أن جعل الاعتراف بالدولة الفلسطينية مشروطا بالتفاوض مع إسرائيل وبالتالي موافقتها غير معقول، "فحق الشعوب في تقرير مصيرها لا يُمنح من العدو" على حد تعبيره، مستدلا بآلية إقامة دولة إسرائيل عبر قرار أممي لم تقبله الدول العربية آنذاك.

فيما تناولت صحيفة هآرتس استهداف الجيش الإسرائيلي طواقم الإسعاف في الضفة الغربية كما فعل في قطاع غزة، والتي قتل فيها مئات من أفراد طواقم الإسعاف، حسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن الجيش لا يبدو مترددا في ارتكاب هذا الانتهاك الخطير (قتل أفراد طواقم الإسعاف) في الضفة الغربية، مستشهدة بتعرض سائق سيارة إسعاف فلسطيني لإطلاق نار مباشر من طرف الجنود قبل أسبوعين، بينما كان ينقل مصابيْن برصاص المستوطنين إلى المستشفى.