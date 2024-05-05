شاهد.. سرايا القدس تستولي على طائرة مسيرة بخان يونس

نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- صورا قالت إنها لسيطرتها على طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع سكاي لارك المطورة في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وتضمن مقطع الفيديو عرض هيكل الطائرة وبجانبه أحد مقاتلي السرايا الذي تحدث عن سيطرة السرايا على الطائرة، وإرسالها التحية للشعب الفلسطيني وشهداء محور المقاومة، وكذلك التحية لشعب الأردن.

وأكد مقاتل سرايا القدس في كلمته على مواصلتهم القتال بالميدان "حتى آخر نفس" وعدم التنازل مهما كانت الأثمان، على حد تعبيره.

ودأبت فصائل المقاومة -وفي مقدمتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسرايا القدس- على توثيق عملياتها المتنوعة ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.