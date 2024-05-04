إعلام إسرائيلي: كلنا رهائن لردّ حماس

يرى محللون إسرائيليون أنّ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تفاوض من موقع قوة وقد تطالب بتعديلات على مقترح الصفقة التي يجري التفاوض بشأنها مع المقاومة الفلسطينية. كما تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية قرار تركيا بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل بما قد يلحق ضررا اقتصاديا بها.

وكانت حركة حماس قالت -في بيان لها- إن وفدا من الحركة سيتوجه إلى القاهرة السبت لاستكمال المباحثات في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الوسطاء في مصر وقطر. وأكدت الحركة أنها وقوى المقاومة "عازمون على إنضاج الاتفاق بما يحقق وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين".

وقال تسكيفا يحزقيلي، محلل الشؤون الفلسطينية في قناة كان 11 "إن حركة حماس في موقف قوة؛ فهم قادرون على إطلاق سراح المخطوفين أو إبقائهم لديهم، ووقف الحرب"، وأضاف "حسب ما نراه في هذا الانحدار، فإن إسرائيل توافق على كل الشروط".

ومن جهته، صرح يسرائيل زيف، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا قائلا "كلنا جالسون بانتظار رد حماس، كل هذا الضغط وكل هذه الحرب، كيف جاءت النتيجة فكلنا رهائن لرد حماس ".

وأضاف "أن إسرائيل لم يعد لديها لا إستراتيجية ولا منظومة ضغوط يمكن بالفعل أن تخلق وضعا يجعل حماس تسارع إلى تقديم الرد لنا".

وحسب إيهود إيعاري، محلل الشؤون العربية في قناة 12، هناك 3 نقاط خلاف يحاول المصريون حلها بمساعدة أميركية لكن من بعيد، النقطة الأولى والدائمة هي أن "السنوار (رئيس حركة حماس في قطاع غزة) يدّعي أن الفقرة التي تتحدث عن المفاوضات على وقف إطلاق نار دائم من اليوم الـ16 على بدء الصفقة.. هذه الفقرة يجب تغييرها بشكل كامل وأن تشمل ضمانات مكتوبة بوقف إطلاق النار دون شروط".

وقال غيل تماري، محلل الشؤون السياسية في قناة 13 "إن الصفقة تعني نهاية الحرب، بما في ذلك الصفقة الصغرى المطروحة الآن على الطاولة"، قائلا إنه بالنسبة للأميركيين فإن هذه الصفقة هي مرحلة في الطريق إلى الصفقة النهائية.

الأزمة مع تركيا

ومن جهة أخرى، قالت قناة كان 11 إن الأزمة بين تركيا وإسرائيل تتصاعد مع قطع الأتراك تماما العلاقات التجارية مع تل أبيب، وذكر مؤاف فادري، محلل الشؤون السياسية في نفس القناة أن هذه ضربة ليست سهلة، فالتجارة مع تركيا توازي ما نسبته 1% من الصادرات الإسرائيلية و5% من الواردات إلى إسرائيل خاصة مواد قطاع البناء، وهذا قد يؤدي إلى رفع الأسعار في هذا القطاع. كما قال.