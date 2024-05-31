بالفيديو.. لحظة انتشال جثامين أصحاب "المشهد الأسطوري" بمخيم جباليا

أظهر مقطع فيديو لحظة انتشال جثامين مقاومين 3 من أعلى سطح منزل بمخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذين استشهدوا إثر اشتباكهم مع قوات الاحتلال ورفضهم ترك بعضهم.

وفي 18 مايو/أيار الجاري، انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على منصات التواصل -كان قد نشره جيش الاحتلال- وصف بـ"المشهد الأسطوري" وأظهر لحظة اشتباك مقاوم فلسطيني من سطح منزل مع جيش الاحتلال حتى استشهاده، ليحمل رفيقه البندقية ويكمل الاشتباك حتى يلحق به شهيدا.

وحسب أحد من شهدوا لحظة الانتشال، فإن المنزل الذي استشهد أعلى سطحه المقاومون الثلاثة، كان في بلوك 2 بمخيم جباليا، فيما أفادت مصادر صحفية بأن الشهداء هم محمد البيك، ومعتصم ومحمد شحادة.

بعد انسحاب قوات الاحتلال، نستذكر اليوم أبطال القسام الذين عُرفوا بشجاعتهم وبسالتهم في مخيم جباليا، لقد تم اليوم انتشال جثامين هؤلاء الأبطال ..

ليس غريباً أن يكون هؤلاء الأبطال من قرية برير البطلة

الشهيد البطل: محمد البيك

الشهيد البطل: معتصم شحادة

الشهيد البطل: مؤمن شحادة pic.twitter.com/SdW9Aj4OJn — بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 31, 2024

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 98 انسحبت من جباليا بعد إنهاء عملياتها العسكرية لإجراء تقييمات بشأن المرحلة المقبلة، وتحدث عن تدمير أنفاق بطول 10 كيلومترات وانتشال جثث أسرى، كما تحدث عن تدمير مواقع لإنتاج الأسلحة وقتل مئات المسلحين الفلسطينيين.