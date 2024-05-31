الدويري: الاحتلال حقق هدفه القذر في جباليا لكنه أجبر على الانسحاب

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن الاحتلال الإسرائيلي حقق هدفه القذر من عمليته التي نفذها في مخيم جباليا ومحيطه شمالي قطاع غزة لمدة 20 يوما، لكنه أجبر على الانسحاب.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 98 انسحبت من جباليا بعد إنهاء عملياتها العسكرية لإجراء تقييمات بشأن المرحلة المقبلة، وتحدث عن تدمير أنفاق بطول 10 كيلومترات وانتشال جثث أسرى، كما تحدث عن تدمير مواقع لإنتاج الأسلحة وقتل مئات المسلحين الفلسطينيين.

وأوضح الدويري -في تحليل للمشهد العسكري في قطاع غزة– أن هذه العملية كانت تحمل هدفين، هدفا معلنا للقضاء على قوى المقاومة واستعادة الأسرى، وهدفا غير معلن يتجسد في تدمير البنى التحتية وإلحاق أكبر قدر من الأذى بالمخيم.

وأضاف أن الهدف المعلن لم يتحقق، حيث لا تزال المقاومة صامدة، كما لم تنجح قوات الاحتلال في العثور على أي أسير، بل اكتفوا بالإعلان عن العثور على 7 جثث في إعلانات منفصلة.

أما الهدف غير المعلن، والذي وصفه الدويري بالهدف القذر، فقد ظهر جليا بعد الانسحاب من خلال الدمار الواسع الذي ألحقوه بالمخيم، حيث دمرت ألف منزل ومربعات سكنية كاملة، بالإضافة إلى مدارس وكالة الأونروا.

طريق مسدود

وأشار الدويري إلى أن أي انسحاب يتم عادة إما بعد إنجاز المهمة أو للخلاص من معركة فاشلة. وفي هذه الحالة، أجبر الاحتلال على الانسحاب بعد أن دمر ما دمر، ووصل لطريق مسدود عسكريا، كما أظهرت فيديوهات المقاومة بوضوح.

وحسب الدويري، فقد بدأ الانسحاب الإسرائيلي أول أمس على 3 مراحل، الأولى كانت بانسحاب لواء المظليين الأربعاء، تلى ذلك انسحاب قوات من محاور جنوب شرق مخيم جباليا في منطقة البلوكات، أما الثالثة، فكانت صباح اليوم، حيث انسحبت باقي القوات.

وأكد الدويري أن الانسحاب تم إلى المنطقة الواقعة شرق مخيم جباليا داخل غلاف غزة، وكذلك المنطقة الواقعة شمال بيت حانون، متوقعا أن تذهب بعض القوات إلى مناطق خلف السياج خارج الغلاف، نظرا لأن المساحات في هذه المناطق صغيرة بالنسبة لحجم القوات.

وأشار الخبير العسكري إلى أن القوات الإسرائيلية لن تتمكن من العودة إلى العمليات في وقت قريب نظرا للخسائر الكبيرة التي لحقت بها سواء في الأفراد أو المعدات، مؤكدا أنها لو نجحت في تحقيق ما أعلنته من أهداف، لما انسحبت بهذه الطريقة.

وقال جيش الاحتلال إن قواته ستبقى في وضع قتالي لتنظيم صفوفها ومتابعة القتال في غزة لاحقا، مضيفا أن قواته واجهت مقاومة شرسة وقاتلت فوق الأرض وتحتها في جباليا.