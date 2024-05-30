شاهد.. القسام تبث مشاهد لإسقاط قذيفة من مسيرة على جنود بمحور نتساريم

بثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد لعملية إسقاط قذيفة أفراد على تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم جنوب مدينة غزة، وسط القطاع.

وأظهرت المشاهد تصويرا علويا بطائرة مُسيّرة لـ7 جنود افترشوا الأرض بجانب آلياتهم وأحد المباني المدمرة، قبل إسقاط قذيفة مضادة للأفراد وإظهارها وهي تنفجر على بعد أمتار محدودة منهم.

وسبق أن بثت القسام مشاهد لاستخدامها طائرات مسيرة في استهداف جنود الاحتلال وآلياته بمناطق مختلفة من القطاع، كان آخرها إسقاط قذيفة على جنود إسرائيليين شرقي جباليا، وقالت حينها إن شظايا القذيفة أصابت عددا من الجنود.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.