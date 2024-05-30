خبير عسكري: الاحتلال بدأ بالانسحاب من جباليا ويحاول السيطرة على كافة مناطق رفح

قال الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاح إن جيش الاحتلال يحاول التوغل نحو المناطق السكنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أنه بدأ بالانسحاب تدريجيا من منطقة جباليا في الشمال.

وأوضح الفلاحي خلال تحليل للمشهد العسكري في غزة أن قوات الاحتلال تحاول السيطرة على كافة المناطق السكينة في رفح، لكنها تواجه مقاومة عنيفة.

وقال إن المواجهات الجارية في المناطق الشرقية التي دخلتها القوات قبل 3 أسابيع شرقي رفح تعني أن المقاومة تخوض ضده حرب شوارع ناجحة حتى الآن.

وأكد الخبير العسكري أن الاحتلال يواجه عملية استنزاف ممنهجة، لأن الخطط الإسرائيلية لا تتوافق مع الواقع، حسب قوله.

وعن تطورات العمليات في الشمال، قال الفلاحي إن سحب اللواء 35 يشير إلى انتهاء العملية العسكرية التي استمرت 19 يوما في المنطقة، لأن القطعات العسكرية لا يمكنها البقاء دون قوات مشاة مصاحبة.

ووصف الفلاحي عملية جباليا بأنها "عملية أمنية محدودة"، وقال إنها كانت تتعلق على ما يبدو بمحاولة الوصول إلى الأسرى أو قادة المقاومة لكنهم لم يحققوا شيئا، مرجحا أن جيش الاحتلال قرر الانسحاب خشية تكبد مزيد من الخسائر.

ولفت الفلاحي إلى أن الإسرائيليين تكبدوا خسائر كبيرة جدا في جباليا ولم يحققوا شيئا سوى الوصول إلى 7 جثث.

وختم بالقول إن القوات التي انسحبت من جباليا قد تتجه إلى الوسط أو الجنوب، لأن الإسرائيليين يحددون الوجهة بحسب ما يصلهم من معلومات استخبارية.