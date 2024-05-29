فريد من نوعه عربيا.. "الجزيرة 360" تطلق برنامجا حواريا بدون مذيع

أطلقت منصة "الجزيرة 360" برنامجها الحواري الجديد "باب حوار"، الذي قالت إنه "يعد نقلة نوعية في عالم البرامج الحوارية العربية كونه بلا مذيع يقدم البرنامج".

وتقوم فكرة البرنامج على جلوس الأطراف المتقابلة أمام طاولة الحوار والاستماع لرأي مخالف، حتى وإن لم يصل الحوار إلى مساحة اتفاق أو نقاط مشتركة.

والاثنين الماضي، عرضت أولى حلقات البرنامج على المشاركين من الوطن العربي فرضيات حول التطبيع مع إسرائيل.

يقول المنتج التنفيذي للبرنامج محمد شاكر إن "باب حوار" برنامج غير مسبوق وفريد من نوعه عربيا على الأقل، لجرأة موضوعاته، والسماح بأي رأي أيا كان ما دام ملتزما بأدبيات الحوار، من دون أي شرط سوى أن يقبل المشارك سماع رأي الآخر.

بدورها، أكدت المنتجة الأولى للبرنامج صبا شرقاوي أن "باب حوار" يناقش كل الموضوعات، السياسية والاجتماعية وغيرها، وأي موضوع تختلف فيه وجهات النظر أيا كان فهو مرشح ليكون حلقة فيه.

فكرة باب حوار

وبشأن فكرة البرنامج، يوضح محمد شاكر أنه يبدأ بفتح باب للحوار يدخل منه 6 أشخاص يمثل كل 3 منهم وجهة نظر معاكسة لـ3 آخرين، يجلسون إلى طاولة عليها جهاز يقرأ فرضيات تجمل فيها كل محاور النقاش، ويتفاجأ بها المشارك لكي يقول رأيه بعفوية دون إعداد مسبق.

وتضيف صبا شرقاوي أن الفرضيات قد تميل إلى جانب من الجانبين وقد تكون محايدة، وبعد كل فرضية يعلّق كل مشارك ضمن 90 ثانية لا يقاطعه أحد خلالها.

وتتابع قائلة "وإن تجاوزها لا يتم إيقافه حتى تصل فكرته كاملة، لكن سيرى المشاهد وجود عدّاد الوقت على الشاشة يظهر تجاوز الوقت، ولم يلتزم به".

وتمضي موضحة "في نهاية الحلقة يقف المشاركون أمام الجهاز، ويحددون ما إذا سيخرجون من الباب ذاته الذي دخلوه أم سيرفضون الحوار مستقبلا حول القضية ذاتها".

تجدر الإشارة إلى أن شبكة الجزيرة الإعلامية أطلقت "الجزيرة 360" وهي منصتها الرقمية الجديدة، بمكتبة مرئية لا مثيل لها، لتدخل بذلك عالم منصات "الفيديو تحت الطلب".

وتحتوي منصة "الجزيرة 360" على إنتاج ذي سمة فريدة خاص بالمنصة، بالإضافة إلى إرث قناة الجزيرة وأرشيف برامجها كاملا منذ التأسيس عام 1996، وجميع إنتاجات شبكة الجزيرة المرئية من مختلف منصاتها، لتصبح أول مكتبة مرئية ذات محتوى هادف، ومكونة مما يزيد على 50 ألف حلقة، ومتاحة للمشاهد العربي مجانا.