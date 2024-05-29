خبير عسكري: إسرائيل تمارس عبثا عسكريا في غزة ولن تحقق أهدافها

قال الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي إن جيش الاحتلال لن يتمكن من تحقيق النصر الذي يتحدث عنه في قطاع غزة، مؤكدا أن المقاومة تتبنّى طرقا غير متوقعة لصد الهجمات.

وأضاف -في تحليل للمشهد العسكري في القطاع- أن الاحتلال فشل إلى حد كبير في تحقيق أهدافه طيلة الشهور الماضية، وأن ما يجري حاليا في القطاع هو "استمرار للعبث الذي يمارسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ بدليل أنهم عادوا للعمل في مختلف مناطق غزة بما في ذلك التي خرجوا منها في السابق".

ولفت إلى أن المقاومة تعتمد على الدفاع لمهاجمة قوات الاحتلال عبر كمائن في الوقت والمكان المناسب بدلا من الدخول في مواجهة مباشرة، مشيرا إلى أن هذه الطريقة تتطلب توزيع القوات على نحو يتماشى مع كافة العمليات المتوقعة من الجانب الآخر.

وعن العملية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي القطاع، قال الخبير العسكري إن قوات الاحتلال تتوزع حاليا في عدة مناطق، مشيرا إلى أن المقاومة تتبنى تفجير آليات مكّنتها من إيقاع خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال خلال الفترة الماضية.

وتعتمد المقاومة طريقة الظهور في مناطق غير متوقعة وهو ما حدث مؤخرا في الشوكة والتنور وهي مناطق توغلت فيها إسرائيل في السابق ولم تكن تتوقع أن تتعرض لهجوم فيها.

وخلص إلى أن أهداف الحرب التي تتحدث عنها إسرائيل غير قابلة للتحقق لأن من حاولوا تحرير الأسرى وقعوا هم أنفسهم في الأسر.