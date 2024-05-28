الدويري: سلوك المقاومة يعكس تعاملها مع احتمال طول أمد الحرب

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن المقاومة تبنت تكتيكات مختلفة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تضع في الحسبان احتمال طول أمد الحرب، مشيرا إلى اعتمادها على الاستدراج والكمن والتفخيخ بشكل أكبر.

وأضاف -في تحليل للمشهد العسكري في قطاع غزة– أن طبيعة العمليات لم تختلف تقريبا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو أمر تعززه الصور التي تنشرها الفصائل، حسب قوله.

وكانت المقاومة تعتمد في عمليات الشمال آلية تقوم على منع دخول القوات الإسرائيلية إلى المناطق، وبالتالي كان جيش الاحتلال يشن قصفا عنيفا قبل التوغل على الأرض الأمر الذي كان يعرض المقاومة لخسائر كبيرة، وفق الدويري.

لكن المقاومة -برأي المتحدث- غيّرت طريقة عملها خلال الأيام الماضية من أجل الاقتصاد في الذخيرة والأفراد تحسبا لطول أمد الحرب، وهو ما دفعها لرفع وتيرة علميات الاستدراج والكمن وتفجير البنايات بعد دخول قوات الاحتلال إليها.

ويعتقد الدويري أن المقاومة عمدت مؤخرا إلى تضييق النطاق الجغرافي للعمليات بينما تحاول إسرائيل توسيع نطاقها عبر عمليات القصف.

انتقام من المدنيين

وتعليقا على الصور التي نشرتها الجزيرة والتي أظهرت قصف الإسرائيليين لمنازل سكنية في حي الزيتون خلال مايو/أيار الجاري، قال الدويري إن تدمير جيش الاحتلال لمربعات سكنية يعكس رغبته في الانتقام، مرجحا أن يكون تصوير العملية بغرض التوثيق.

ونشرت الجزيرة صورا حصلت عليها من طائرة مسيّرة تم إسقاطها في غزة منتصف مايو/أيار الجاري.

وأضاف الدويري أن الصور تشير إلى أن التحكم في الطائرة كان يتم من داخل إحدى الدبابات وقد تزامن وجودها في المكان مع عملية التفجير.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال لم يتوقع إسقاط الطائرة، وأن سقوطها "فضح ما يقوم به خلال هذه الحرب"، وقال إن تصوير 6 عمليات تفجير منازل ليس صدفة ولكنه غالبا بغرض التوثيق.

وأكد أن الصور التي توثقها المقاومة مقارنة بتلك التي يوثقها جيش الاحتلال تعكس الطبيعة الأخلاقية لكل طرف منهما حيث تنشر الفصائل صور قتل جنود وضباط بينما الجيش الإسرائيلي يوثق صور قتل المدنيين وهدم المنازل.