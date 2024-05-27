بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو يُظهر عددا من جنود وضباط لواء "أعقاب الفولاذ 401" التابع للاحتلال الإسرائيلي، وأبرزت صور بعضهم وعليها طابع حمل عبارة "قتل في غزة".

وبدأ المقطع بمشهد مدرعة إسرائيلية تحمل عَلمي دولة الاحتلال واللواء، والتي كانت قد جابت محيط معبر رفح على الحدود الفلسطينية المصرية، في مشهد استعراضي حين اقتحامه من قبل قوات الاحتلال منذ نحو 21 يوما.

ويعد لواء "أعقاب الفولاذ 401" أحد الألوية المدرعة الإسرائيلية التي عملت في أغلب حروب الاحتلال بقطاع غزة وما سبقها من حروب.

وتضمن المقطع صور عناصر اللواء "سيبستيان أيون" قائد عمليات اللواء، و"نريا زيسك" قائد سرية مدرعات، و"يائير زلوف" قائد سرية، و"ديفيد شكوربي" نائب قائد كتيبة الهندسة 601، و"كفير يتسحاك برنكو" قائد فصيل بكتيبة هبكوعيم 52.

وعقب عرض صور هؤلاء مع عبارة "قتل في غزة" أوردت القسام في مقطعها عبارة "علامات أحذية جنود القسام لا تزال بارزة في وجوهكم" مع صورة أثر حذاء على شعار اللواء، ثم لحقتها عبارة "إذًا على ماذا التباهي يا قتلة النساء والأطفال؟!".

ويأتي هذا المقطع غداة المجزرة الإسرائيلية إثر قصف خيام نازحين في رفح جنوبي قطاع غزة تسبب في سقوط 35 شهيدا -بينهم نساء وأطفال- وإصابة العشرات، والتي استهدفت مخيما للنازحين بالقرب من مستودعات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) قرب منطقة تل السلطان.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح أجبر ما لا يقل عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح التي كان يوجد فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم نحو 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.