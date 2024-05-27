خبير عسكري مصري: الصراع الحقيقي الذي يهدد إسرائيل هو مع مصر

قال الخبير العسكري والإستراتيجي المصري العميد سمير راغب -في تصريح لقناة الجزيرة- إن إسرائيل تروج لاحتلالها محور فيلادلفيا، لكنها في الواقع لا تنشر قوات هناك بل في الجزء الشمالي داخل السور الفلسطيني من الحدود.

ووفقا لقواعد الاشتباك، فإنه لو تجاوز الجندي الإسرائيلي محور فيلادلفيا الذي هو أراضٍ محتلة يحق للجندي المصري أن يطلق الرصاص عليه، بحسب الخبير الذي كان يعلق على ما أوردته القناة الـ14 الإسرائيلية من أن جنودا مصريين أطلقوا النار على جنود إسرائيليين داخل معبر رفح. وهو ما أدى لوقوع تبادل لإطلاق الرصاص بين الطرفين أسفر عن مقتل جندي مصري وفقا للمصدر الإسرائيلي.

بينما أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بمقتل مصريين اثنين في تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح.

وأوضح العميد راغب أن الاحتلال يسعى إلى التسويق لمصر فكرة أنه احتل ممر فيلادليفا ولم يحدث نزوح، ومن جهة أخرى يحاول أن يجس نبض المصريين بالقول إنه احتل ثلثي فيلادلفيا وينتظر ماذا يحصل، حتى يصل لمرحلة يعلن فيها احتلاله للمر بالكامل.

وعن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها القاهرة في حال تأكدت من وجود مخالفة في فيلادلفيا أو لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، أكد الخبير المصري أن هناك لجنة تجتمع وتحل المشكلة، والجندي الذي يرتكب المخالفة يدفع غرامة، مشيرا إلى أن دخول رفح جنوبي قطاع غزة هو مخالفة طبقا للمنحى الأمني.

وشدد الخبير على أن مصر معنية بكل ما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى لو كان في الضفة الغربية، وقال إن الرأي العام في مصر (120 مليونا) لو تحرك فسيتحول إلى بركان، وإن الحكومة لا تضمن صبره.

كما قال إن السلطات المصرية استخدمت أعلى درجات ضبط النفس، لكنها "لن تقبل بما يحصل على حدودها، ولا قوة ستمنع أي واحد من الرد".

وخلص العميد راغب إلى أن الصراع الحقيقي الذي يهدد الكيان هو الصراع مع مصر".