خبير عسكري: إسرائيل تبعث رسائل للقاهرة والمقاومة تخدم أمن مصر القومي

قال الخبير العسكري العقيد حاتم الفلاحي إن إسرائيل تبعث برسائل خطيرة إلى مصر، مؤكدا أن ما تقوم به المقاومة الفلسطينية حاليا يخدم الأمن القومي المصري على المدى البعيد.

وأضاف الفلاحي في تحليل للمشهد العسكري في قطاع غزة أن اللواء 401 (أعقاب الفولاذ) التابع للكتيبة 162، الذي يقاتل حاليا على الحدود المصرية هو نفسه الذي ألحق خسائر كبيرة بالجيش المصري خلال حرب يونيو/حزيران 1967.

وأشار إلى أن تعمد دبابات الاحتلال -الموجودة في محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر- رفع العلم الخاص بهذا اللواء إلى جانب علم إسرائيل، يحمل كثيرا من الدلالات المعنوية لأنه شارك في حربي 1967 و1973.

وكبّد هذا اللواء الجيش المصري خسائر كبيرة في حرب 1967 وكان أحد أسباب هزيمته، وهو الآن يقول لمصر إنه عاد مجددا إلى المنطقة، برأي الخبير العسكري.

وتم تحويل اللواء 401 من المنطقة الشمالية إلى الجنوبية بعد تكبده خسائر كبيرة على يد المقاومة، وهو ما يؤكد أن إسرائيل تعمدت إرساله إلى نفس المناطق التي سبق له الانتصار فيها على الجيش المصري، كما يقول الفلاحي.

وأضاف أن التصعيد العسكري الإسرائيلي مع الجانب المصري في معبر رفح لا يتماشى أبدا مع أزماتها السياسية والعسكرية والاقتصادية، وقال إن إسرائيل ليست جاهزة لفتح جبهة مع مصر، مشيرا إلى أنها لم تتمكن حتى من توسيع جبهة لبنان.

ويرى الخبير العسكري أن ما تقوم به فصائل المقاومة في الوقت الراهن يصب في مصلحة الأمن القومي المصري على المدى البعيد، مؤكدا أن على مصر أن تتخذ موقفا أكثر قوة من موقفها الحالي.

وقال إن اللواء الإسرائيلي -الذي يمثل أقوى ألوية الفرقة 162- يمارس علميات استفزاز واضحة خلال وجوده على الحدود المصرية، رغم ما لحق به من خسائر في الشمال.

ونشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- صور بعض قادة اللواء 401 الذين قتلوا خلال المعارك في غزة.