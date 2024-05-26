في ظل انعدام الوقود وقصف المنازل.. كيف يطهو سكان غزة طعامهم؟

فرضت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من 8 أشهر، ظروفا معيشية في غاية القسوة على سكان قطاغ غزة، الذين اضطروا لحرق الأكياس الورقية والإسفنج والكراتين والعبوات البلاستيكية وكل ما تصل إليه أيديهم لإشعال النار وطهو طعام لهم ولأطفالهم.

وتحدث عدد من النساء في القطاع للجزيرة -ضمن فقرة أصوات من غزة- عن معاناتهن اليومية في جمع الأوراق والعبوات البلاستيكية لإيقاد النيران والطهو لأطفالهن، رغم إدراكهن خطورة الدخان المنبعث من حرق هذه المواد، فقلة الحيلة وعدم توفر الوقود وقصف الاحتلال منازل السكان اضطرهم للجوء لهذه الوسيلة لسد جوع أسرهم.

ووفقا لأحد الكوادر الطبية فإن الأضرار الصحية لاستنشاق الأطفال والأمهات الحوامل وكبار السن للدخان الناتج عن حرق هذه المواد تظهر على مراحل مختلفة وتتمثل غالبا في مشاكل في الجهاز التنفسي.

وأضاف -في تصريحات للجزيرة- أن استنشاق الدخان بمختلف أنواعه يسبب ضيقا في الشعب الهوائية بسبب نقص الأكسجين، كما يسبب كحة مزمنة، ويزيد من فرص الإصابة بالسرطان.

ووفقا لما نقلته صحيفة الفايننشال تايمز عن جامعة جونز هوبكنز الأميركية فإن 11 ألف شخص مهددون بالموت إذا أدى انتشار النفايات لحدوث أوبئة، في حين أعلنت بلدية غزة في وقت سابق عن تكدس 100 ألف طن من النفايات في مدينة غزة وحدها.

ومن جهتها أشارت الأمم المتحدة إلى تكدس 270 ألف طن من النفايات الصلبة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، محذرة من كارثة بيئية.