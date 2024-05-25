شاهد.. القسام تستهدف قوات الاحتلال بالقنص والهاون جنوب مدينة رفح

بثت شاشة الجزيرة مشاهد فيديو جديدة حصلت عليها للمعارك بين كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وجيش الاحتلال في رفح.

وأظهر مقطع فيديو مشاهد من استهداف عناصر الكتائب دبابة ميركافا وجرافة عسكرية من نوع "دي 9″، وقصف آليات جيش الاحتلال في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح.

ورصد أحد عناصر الكتائب الدبابة الإسرائيلية في أحد الأزقة، ثم أطلق عليها قذيفة الياسين لتدمرها، بينما قنص عنصر آخر الجرافة من خلف باب كان يختبئ وراءه وأطلق عليها قذيفة.

في حين أظهر مقطع فيديو آخر عناصر الكتائب وهم يقصفون حشود جنود الاحتلال وتجمعاته في أكثر من موقع بمحاور مدينة رفح.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل -في اليوم الـ232 من الحرب الإسرائيلية على غزة– قصف رفح ومناطق بشمال القطاع، مخلّفة عشرات الشهداء والجرحى، وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 5 مجازر، وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و130 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.