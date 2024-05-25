خبير عسكري: المقاومة تفوقت على جيش الاحتلال باستخدام تكتيك حرب العصابات

قال الخبير العسكري والإستراتيجي حاتم كريم الفلاحي إن المقاومة تفوقت على جيش الاحتلال في رفح باستخدام تكتيك حرب العصابات، ونجحت في مواجهة قواته المدججة بأحدث التقنيات الحربية بعناصر مسلحة بأسلحة خفيفة، ولكنها تتميز بالجرأة وخفة الحركة.

وأوضح -في فقرة التحليل العسكري لحرب غزة- أن عناصر المقاومة تقوم بالانسحاب فورا إلى منطقة آمنة عقب تنفيذ العملية باستخدام عدد من الطرق منها الأنفاق التي قال إنها ما زالت فاعلة بنسبة 65% بحسب تقارير أميركية، إضافة إلى المناطق المبنية التي تؤمن الرصد والمراقبة.

وفي تعليقه على صور بثتها الجزيرة لاستهداف كتائب القسام لقوات الاحتلال جنوب رفح، قال الخبير إن الصور تؤكد أن المعارك التي تدور بمحور رفح ضارية، ومن مسافات قريبة جدا من حوالي 50 إلى 100 متر، وتكشف عن مقاومة شرسة للتوغل الإسرائيلي الذي ما زال في بداية المناطق السكنية.

واعتبر الصور التي تبثها المقاومة دليلا على تعثر قوات الاحتلال خلال محاولتها التوغل في مدينة رفح، رغم محاولتها جس نبض المقاومة بالتوغل من خلال منطقة "تبة زارع" التي تبعد حوالي 500 متر من شارع صلاح الدين.

وفيما يتعلق باستخدام الاحتلال القصف الجوي لاستهداف مواقع مدنية، يرى الفلاحي أن تسبب هذه الغارات في سقوط ضحايا مدنيين يدخل في إطار عمليات الإبادة وقتل المدنيين.