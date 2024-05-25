لا يجدون طعاما أو شرابا.. النازحون في رفح يعانون نقص المساعدات

يعاني النازحون في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ندرة الطعام بعد توقف إدخال المساعدات جراء سيطرة قوات الاحتلال على المعابر الجنوبية، ويقفون بالساعات للحصول على كمية قليلة من الطعام أم المياه.

ونقلت الجزيرة صورا تظهر اصطفاف الناس في طوابير طويلة للحصول على كمية قليلة من الطعام أو مياه الشرب.

وقالت إحدى النازحات في تقرير أعدَّه مراسل الجزيرة هاني الشاعر إنها لم تحصل على أي مساعدة منذ توقف معبر رفح، مؤكدة أنهم يصطفون بالساعات للحصول على بعض الطعام.

كما قالت نازحة أخرى إنهم لم يعودوا قادرين على تحمل نقص مياه الشرب، في حين أكد أحد العاملين في مجال الإغاثة شح الإمكانات لخدمة الناس.

وقال أحد السكان إنه سار 3 كيلومترات على قدميه للحصول على غالون مياه لأولاده، مؤكدا أن الاحتلال خدعهم بالحديث عن زيادة كميات المساعدات.

وأغلقت غالبية محطات المياه أبوابها بسبب عدم توفر الوقود والكهرباء اللازمة لتشغيلها من جهة وتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية من جهة أخرى.