أوكامبو: قرار العدل الدولية في غاية الأهمية وعلى إسرائيل الالتزام به

قال المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية في غاية الأهمية وإن على إسرائيل الالتزام به، مؤكدا أن مجلس الأمن الدولي معنِيّ بإصدار قرار يلزم إسرائيل بتنفيذه.

وأضاف أوكامبو أن الخطوة التالية بعد صدور قرار المحكمة هو أن توقف إسرائيل العملية العسكرية في رفح فورا، مشددا على أنه من المهم جدا أن تحترم إسرائيل هذا القرار.

وأوضح أن عدم التزام إسرائيل بتنفيذ القرار سيحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، من أجل أن يفصل في الأمر.

وأضاف أوكامبو أن على الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا أن تضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بالقرار، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك مخرجات لهذه القرارات، مؤكدا أن إسرائيل لن تستطيع هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهذه الطريقة.

وأشار إلى أنه من الممكن لمجلس الأمن الاجتماع للإشراف على تنفيذ هذا القرار، لأن الدول الأعضاء منوط بها أن تشرف على تنفيذ قرارات المجموعة الدولية.

وأوضح أنه لا يوجد حل أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة سوى دعم هذا القرار، ولم يستبعد إمكانية استخدام واشنطن حق النقض "الفيتو" ضد هذا القرار.

وشدد على وجوب التزام إسرائيل بالقرار لأنه لا يمكنها أن تتمادى فيما تفعله لأنها عضو في المجموعة الدولية، مشيرا إلى أن 90% من دول العالم تدعم وقف العملية العسكرية في رفح، وحماية الناس هناك.