طائرات الاحتلال تقصف مراكب الصيادين في مدينة رفح

أحرقت المسيّرات الإسرائيلية أكثر من 6 مراكب لصيادين في ميناء مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في استمرار لاستهداف قطاع الصيد.

وقال أحد شهود العيان -لمراسل الجزيرة هاني الشاعر- إن طائرات "كواد كابتر" المسيرة قصفت المراكب فجر اليوم الخميس، مشيرا إلى أن هذا يحدث في منطقة المواصي التي تقول إسرائيل إنها آمنة.

وأوضح الشاهد أن قصف المراكب متواصل منذ أسبوعين، وأنهم يجدون صعوبة في إخماد النيران لأنهم لا يملكون سوى الرمال.

ووفقا لنقابة الصيادين، فإن أكثر من 4 آلاف يعملون في قطاع الصيد الفلسطيني الذي تعرض لأضرار كبيرة خلال الحرب الإسرائيلية.

وأدت هذه الحرب لمقتل عشرات الصيادين وحرق مئات المراكب، وتدمير معظم موانئ القطاع المخصصة للصيد.