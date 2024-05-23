خبير عسكري: إسرائيل تحاول تغطية فشلها ونجاح المقاومة واضح للعالم كله

قال الخبير العسكري اللواء المتقاعد واصف عريقات إن دفع الاحتلال بقوات كبيرة إلى قطاع غزة يؤكد ما قاله رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي عن عدم تحقيق أي من أهداف الحرب طيلة الشهور الماضية، مشيرا إلى أن المقاومة أثبتت للعالم سيطرتها على الأرض.

وأضاف في تحليل للمشهد العسكري في غزة، أن جيش الاحتلال لم يحقق سوى التدمير والإبادة الجماعية في حين تثبت المقاومة يوميا استهدافها للجنود والآليات العسكرية.

وقال عريقات إن المقاومة أثبتت للعالم كله أنها هي من تحقق نتائج عسكرية على الأرض لأنها تواجه جنودا وضباطا وليس مدنيين.

وعن دخول قوات الاحتلال لمستشفيات مدينة رفح، قال عريقات إنه سلوك يعكس فشل إسرائيل الاستخباري وسعيها للحصول على معلومات عبر اعتقال المرضى والمدنيين من المستشفيات.

وأكد أن جيش الاحتلال يتحرك بلا خطة عسكرية وينفذ علميات لا يمكن وصفها بالعسكرية على عكس المقاومة التي يخرج مقاتلوها من تحت الأنقاض وينقضون على الخصم بعد أكثر من 7 شهور من القتال.