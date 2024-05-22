محللون: كشف زيف مزاعم العنف الجنسي في السابع من أكتوبر سيغير موقف الشارع الغربي

يرى محللون سياسيون أن كشف وكالة أسوشيتد برس عن كذب روايات عن عنف جنسي اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بارتكابها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ستغير موقف الشارع الغربي من دعم إسرائيل لأنه يشعر بأنه ضلل.

وتوقع الدكتور بلال الشوبكي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل أن يتغير موقف الشارع الغربي من دعم إسرائيل، وأن يتحول إلى موقف مناهض للرواية الإسرائيلية الصهيونية، وما يمكن أن يصدر عن تل أبيب من روايات أخرى تتعلق بالقضية الفلسطينية أو ما يجري داخل قطاع غزة.

وأوضح أنه من المهم للغرب النظر إلى سقوط الدعاوى الإسرائيلية بشأن روايات عنف جنسي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول باعتبارها واحدة من الأسس التي بنى عليها الغرب دعمه الرسمي والشعبي لتل أبيب.

وقال الشوبكي إن هذا النفي له أهمية في هذا التوقيت الذي تقوم فيه إسرائيل بالتضييق على الصحافة بمنع قناة الجزيرة من البث ومصادرة أجهزتها ومضايقة وكالة أسوشيتد برس قبل فترة وجيزة.

وأوضح أن اعتراف عدد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية لم يكن ليتم لولا تراكم مثل هذه المعلومات التي تفند الروايات الإسرائيلية التي بنيت عليها العملية العسكرية ضد القطاع.

وتوقع أن يكون لنفي دعاوى العنف الجنسي أيضا تأثير كبير على جزء من المجتمع الإسرائيلي وافق على الحرب ودعمها بناء على هذه المزاعم، مشيرا إلى أن جزءا من المجتمع الداعم للحرب لا يزال تحت تأثير من نشر في الروايات الأولى حول العنف الجنسي.

وحول تأثير ما صرحت به وكالة أسوشيتد برس الأميركية يرى الشوبكي أنه سيصعب على تل أبيب مواجهة مثل هذه الخطابات أو تكذيبها كونها صادرة من مؤسسة أميركية، ولكنه توقع أن يبدأ اليمين المتشدد في إسرائيل في استخدام خطابات "شعبوية" للرد.

وأشار إلى أن تحركات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية أثارت استخدام "الخطاب الحقوقي" حول العالم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى هذا التكذيب هدم جزءا من دفوعات الفريق الإسرائيلي أمام هذه المحاكم.

مزاعم مفبركة

ومن جهته قال بروس فاين مساعد نائب وزير العدل الأميركي سابقا إن هذه المزاعم أطلقت بغرض شيطنة الطرف الآخر (الفلسطينيين)، وكان من المفترض التحقق منها وفقا لوسائل وطرق قانونية.

وأضاف أن الأمر الواضح أن المزاعم حول العنف الجنسي كانت مفبركة، ودعا إلى التوثق من المعلومات قبل إطلاق الأحكام، وإلا فإن شيطنة الآخر ستستمر ويصبح العنف أكثر مأساوية للمدنيين.

من جهته أشار المحلل السياسي أحمد الحيلة إلى أن العديد من المؤسسات الإعلامية الكبرى راجعت نفسها بعد طول فترة الإبادة والقتل التي في غزة، وأضاف أن هذه المزاعم تدعم ما تحدث عنه قادة إسرائيل في بداية الحرب واستخدامهم تعابير تدعو إلى شيطنة الآخر لإعطاء الحرب مشروعية.

وحول توقيت نشر مقطع فيديو لعملية أسر مجندات إسرائيليات في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يرى الحيلة أن هذا التوقيت القصد منه اللعب على الوتر "الأخلاقي" أمام العالم، ومحاولة لجعل الطرف الإسرائيلي يبدو صورة المعتدى عليه وليس معتديا.

واتفق الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي نهاد أبو غوش مع أبو حيلة بشأن الهدف من نشر فيديو الأسيرات بهذا الوقت.

وقال إن إسرائيل توظف استخدام هذه الفيديوهات عبر "جهاز الدعاية" التابع لرئيس الحكومة الإسرائيلية وتنشرها في توقيتات محددة لتؤكد على أن الفلسطينيين هم من ارتكب كل هذه الجرائم، مشيرا إلى أن نشر هكذا فيديوهات يتم بإشراف علماء نفس يدركون ما يؤثر في مشاعر الغربيين ونفسياتهم.