الدويري: إسرائيل تتبنى أهدافا ضبابية والمقاومة تكسر المألوف عسكريا

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن ما تقوم به فصائل المقاومة في قطاع غزة حاليا يعتبر خارج نطاق المألوف عسكريا ويتطلب تدريبا غير عادي، في حين لا يزال جيش الاحتلال يتبنى حديثا غير واقعي ويعلن أهدافا ضبابية.

وأضاف الدويري، خلال تحليل للمشهد العسكري في غزة، أن أهداف إسرائيل ضبابية وافتراضية مثل الحديث عن استعادة الأسرى أو جثامين القتلى منهم أو تدمير المقاومة، وكلها أهداف فضفاضة لا يمكن الوقوف على مدى ما تحقق منها.

في المقابل، تدعم الصور التي تبثها المقاومة بشكل يومي فرضية أن خسائر إسرائيل أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه، وفق الدويري، الذي أكد أن تفجير الدبابات بعبوات شواظ من على بعد 3 أمتار يعكس قدرة مقاتلي المقاومة غير التقليدية على المواجهة.

ورجح الخبير العسكري تعرض إسرائيل لمزيد من الكمائن التي ستكبدها خسائر يصعب تحملها خصوصا في ظل الضغوط الداخلية المتزايدة.