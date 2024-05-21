شاهد.. القسام تستهدف مروحية أباتشي بصاروخ سام 7 وتقنص جنديا إسرائيليا

بثّت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد لاستهداف مروحية "أباتشي" وقنص جندي إسرائيلي بمدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد التي صورت يوم الاثنين، رصد طائرة الأباتشي في سماء القطاع شرق مدينة جباليا، ثم استهدافها من قبل أحد مقاتلي القسام بصاروخ "سام 7" من أمام أحد المنازل المدمرة.

كما أظهر مقطع آخر بثته القسام رصد أحد جنود الاحتلال في محاور التقدم شمال شرق مخيم جباليا قبل قنصه وسقوطه.

وعلى مدى الساعات الـ24 الماضية نفذت المقاومة الفلسطينية سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال في رفح وجباليا بقطاع غزة، معلنة إيقاع عدد من القتلى والجرحى، كما قصفت مستوطنة سديروت بدفعة من الصواريخ.

وفي وقت سابق، بثت القسام مشاهد لعملية نفذتها مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إذ استهدفت دبابتين إسرائيليتين من طراز ميركافا بقذائف مضادة للدروع وعبوة "العمل الفدائي" من المسافة صفر وسط مخيم جباليا.

من جهتها، بثت سرايا القدس مشاهد قالت إنها لعملية قنص قناص إسرائيلي في أحد المباني شرق مخيم جباليا، كما قالت إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعا لآليات الاحتلال في موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا.

وقالت كذلك إنها فجرت عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية راجلة شرقي رفح بجنوب قطاع غزة، وأطلقت عليها قنابل، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

ودأبت القسام والسرايا على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت في المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.