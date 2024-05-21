شاهد.. القسام تستهدف دبابة ميركافا من المسافة صفر بمدينة رفح

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو يظهر استهدافها من المسافة صفر دبابة ميركافا وقصف جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته بقذائف الهاون في محاور القتال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد خروج أحد مقاتلي القسام من أحد الأنفاق، والاتجاه ناحية دبابة للاحتلال في منطقة مفتوحة، ووضع عبوة العمل الفدائي "شواظ" عليها، ثم العودة مسرعا إلى النفق قبل انفجار العبوة وسماع تكبيرات مقاتلي القسام.

كما تضمن الفيديو مشاهد من قصف مقاتلي القسام قوات الاحتلال في محاور القتال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون.

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.