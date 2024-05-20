من المسافة صفر.. القسام تبث مشاهد لاستهدافها مع سرايا القدس دبابات ميركافا

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطع فيديو يظهر استهدافها بالاشتراك مع سرايا القدس -الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي– دبابات ميركافا للاحتلال الإسرائيلي وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وذلك من المسافة صفر.

وأظهرت المشاهد رصد مقاتلي الفصيلين دبابتي ميركافا من مسافات قريبة، قبل استهداف إحداهما بقذيفة مضادة للدروع، والأخرى بعبوة ناسفة، والتي ألصقها أحد المقاتلين بجسم الدبابة من المسافة صفر، وابتعد مسرعا قبل أن تنفجر.

ودأبت القسام والسرايا على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت في المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.