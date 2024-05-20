الدويري: القسام حققت الهدف في عملية جباليا

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد نجحت في استهداف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

وعرضت قناة الجزيرة مشاهد حصلت عليها من الاشتباكات الضارية بين كتائب القسام والجيش الإسرائيلي شرق جباليا.

وأوضح الدويري في تعليقه على العملية أن مقاتلي القسام حققوا إصابة محققة في المنطقة القاتلة، لأنهم استهدفوا الجزء القاتل من دبابة ميركافا، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى في صفوف من كانوا في الدبابة.

ورجح أن يكون السلاح المستخدم في العملية من نوع " الياسين 105" أو قذائف "تاندوم"، وكلاهما بالفاعلية نفسها.

وبشأن ما أظهرته المشاهد من قنص أحد جنود الاحتلال في مبنى، قال الدويري إن معظم عمليات القنص التي تقوم بها المقاومة موفقة جدا، مشيرا إلى أن القنص يكون إما ببندقية الغول بمدى يصل إلى 1800 متر أو بـ "تي بي جي" وهي أسلحة مشابهة لـ " الياسين"، لكنها مخصصة للمباني، ويبلغ مداها القاتل 100 متر، أي يكون القنص من مكان قريب وضمن دائرة الخطر.

ويعتمد استخدام السلاح على المدى وطبيعة الهدف وزاوية الرمي، بحسب الخبير العسكري والإستراتيجي.