مع فض اعتصامات الجامعات.. إلى أين يتجه الموقف الأميركي تجاه حرب غزة؟

يرى خبراء ومحللون سياسيون أن الرئيس الأميركي جو بايدن يواجه موقفا صعبا في ظل تصاعد الاحتجاجات الطلابية التي تجتاح الجامعات الأميركية وقمع الشرطة لها، ويبحث عن نصر دبلوماسي عبر التوصل إلى صفقة تؤدي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لكنهم استبعدوا اتخاذه ضغوطا على إسرائيل في هذا الإطار.

وخرج بايدن في خطاب لافت بالتزامن مع فض اعتصامات مساندة للفلسطينيين في جامعات أميركية قال فيه إن الاحتجاجات الطلابية وغيرها لم تجبره على إعادة النظر في سياساته بشأن منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن "المعارضة ضرورية، لكن غرس الخوف في نفوس الناس مخالف للقانون".

وخلال مشاركته في برنامج "غزة.. ماذا بعد؟" قال الدكتور تشارلز دان عضو مجلس الأمن القومي الأميركي السابق والدبلوماسي السابق في سفارتي الولايات المتحدة بمصر وإسرائيل إن بايدن يحاول أن يتخذ مواقف فاعلة في وضع مستحيل وصعب بسبب ما اتخذته إداراته من قرارات داعمة لإسرائيل بشكل كامل.

وأوضح دان أن الموقف الصعب الذي يعيشه بايدن على المستوى الانتخابي تفاقمه خسارة دعم اليسار الداعمين للقضية الفلسطينية، إضافة إلى الوسطيين، وكذلك من يميل نحو اليمين من المستقلين الذين يتذكرون الاضطرابات التي حصلت إبان حرب فيتنام.

ويرى الدبلوماسي الأميركي السابق أن بايدن يحاول من خلال خطابه الأخير التعامل مع تلك الفئات في المجتمع الأميركي لكنه لا يتوقع نجاحه في تحقيق "نصر دبلوماسي" يسعى إليه بالتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما تعمل عليه الإدارة الأميركية الآن.

الرئيس الضعيف

وحول تأكيده أن التطورات الأخيرة لن تجبر بايدن على إعادة النظر في سياسته بشأن الشرق الأوسط، يرى دان أن ذلك نابع من قناعته بأنه في حال غيّر سياسته تلك بشكل جذري سيبدو بمظهر الرئيس الضعيف، وهو الأمر الذي سيعرضه للهجوم من الحزب الجمهوري ومنافسه الرئيس السابق دونالد ترامب.

لكنه يرى في الوقت ذاته أن هناك اختلافات أساسية بدأت تظهر بشكل واضح بين الموقفين الأميركي والإسرائيلي بخصوص الأهداف النهائية للعملية العسكرية في قطاع غزة، حيث تود واشنطن إيقاف الحرب والتوصل إلى وقف إطلاق النار، فيما يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطالة أمد الحرب.

بدوره، يرى ساري عرابي الكاتب والباحث السياسي أن ثمة قضية لافتة في الخطاب الأميركي تجاه المفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، وهي أنه يتطابق ويتماهى مع خطاب المؤسسة الإسرائيلية، وهو ما يتناقض مع كل ما يقال عن تباين تلك المواقف.

ويقول عرابي في حديثه للجزيرة إن الولايات المتحدة لا تتجه بضغطها تجاه الاحتلال وإنما تتجه به إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك عبر الحديث عن فرصة مناسبة لإتمام الصفقة وعرض سخي على الحركة وتنازلات قدمها الجانب الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، أكد عرابي على ضروة التفريق بين موقف نتنياهو الذي ربما يظهر بشكل مخالف للموقف الأميركي وموقف المؤسسة الإسرائيلية المعنية بإجراء صفقة تبادل، وهو المتوافق مع الموقف الأميركي، لافتا إلى أن تصريحات تلك المؤسسة لا تتحدث عن إيقاف الحرب وإنما ضرورة عقد الصفقة.

إستراتيجية المقاومة

وبشأن موقف المقاومة، يرى الباحث السياسي أنها تعمل بإستراتيجية تقوم على مرتكزين، الأول الإثبات للاحتلال قدرتها الميدانية على تنفيذ عمليات استنزاف مستمرة لا تجعل من استمرار وجود قوات الاحتلال في القطاع أمرا سهلا، وكذلك إثبات استعدادها لمناقشة ما يطرح عليها خلال المفاوضات والتعامل معه بإيجابية.

أما الدكتور أشرف بدر الخبير في الشؤون الإسرائيلية فيرى أن إسرائيل قلقة مما يجري من انتفاضة للجامعات في الولايات المتحدة، ويرى أنه سيكون له تأثير على المدى القصير عبر تأثيرها على الانتخابات القادمة، وكذلك على المدى الطويل عبر تأثيرها في الرأي العام الأميركي.

وأشار إلى أن إسرائيل قامت بحملة إعلامية مضادة لهذا الحراك اتهمت المشاركين فيه بمعاداة السامية، مضيفا أن هناك حالة أشبه بالجنون في الأوساط الإسرائيلية مما يحدث وذهول شديد من توسعه.