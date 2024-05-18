شاهد.. القسام تستهدف مروحية أباتشي بصاروخ "سام 7" شمال مخيم جباليا

بثّت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد لإطلاق صاروخ "سام 7" تجاه طائرة مروحية من طراز "أباتشي" شمال مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد رصد طائرة الأباتشي في سماء القطاع، وإعداد أحد مقاتلي القسام قاذف الصاروخ قبل إطلاقه من شرفة أحد المنازل المدمرة.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.