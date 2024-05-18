خبير عسكري يشرح تكتيكات المقاومة في مواجهة الجيش الإسرائيلي

يرى الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة غيّرت الكثير من تكتيكاتها في المواجهة الجارية مع قوات الاحتلال، ولديها قراءة دقيقة لمسرح العمليات، وهو ما تسبب في ارتفاع فاتورة الخسائر في صفوف الاحتلال.

وكما يشرح العقيد الفلاحي -في تحليل للمشهد العسكري في غزة- أن جيش الاحتلال عند دخوله للأحياء في غزة يستولي على البنايات العالية لكي يسيطر على بقية المنازل والأبنية، وهو ما جعل فصائل المقاومة تقوم بتفخيخ الكثير من المنازل حتى تنفجر عند دخولها، وهو ما جرى في حي التنور شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أعلنت اليوم السبت أنها أجهزت على 15 جنديا إسرائيليا بعد اقتحام مجموعة من مقاتليها منزلا تحصن فيه عدد كبير من الجنود واشتبكوا معهم من مسافة الصفر بالرشاشات والقنابل اليدوية، قبل تفجيرها عبوة مضادة للأفراد في منطقة حي التنور.

كما عرضت القسام قبل أيام مشاهد تضمنت تفجير منزل شرقي مدينة رفح تم تفخيخه مسبقا بجنود الاحتلال بعد التأكد من دخولهم إليه.

وينوّه الخبير العسكري والإستراتيجي إلى أن المقاومة الفلسطينية تقاتل بحرب العصابات وبلا مركزية، ما يثبت أن عمليات التوغل الإسرائيلية في المدن والأحياء لا تعني شيئا، وعلى سبيل المثال فقد توغل جيش الاحتلال في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، ولكنه يعود اليوم للقتال في مخيم جباليا وفي غيره من المناطق.

وتعتمد إستراتيجية المقاوم الفلسطيني -يضيف العقيد الفلاحي- على تنفيذ العملية ثم الانتقال من مكان إلى آخر، لتأمين الحماية ولإعداد مسرح عمليات آخر للمواجهة مع قوات الاحتلال، وهو ما يجري حاليا في رفح جنوبي قطاع غزة وفي جباليا شمالا.

وفي المقابل، يقوم جيش الاحتلال عندما يواجه مقاومة ضارية تمنع تقدم قطاعاته بسحب هذه القطاعات إلى الخلف، ثم يلجأ إلى القصف الجوي والمدفعي لتدمير المنطقة حتى يمكنه التقدم فيها.

وفي السياق نفسه، يوضح الخبير العسكري والإستراتيجي أن تكتيكات المقاومة الدفاعية لم تنقطع في منطقة جباليا من خلال عمليات القنص والقصف بالهاون وتفخيخ المنازل لاستدراج قوات الاحتلال والمواجهة المباشرة.

ويؤكد العقيد الفلاحي أن جيش الاحتلال لم يتمكن من التوغل في جباليا إلا بشكل بسيط جدا، كما أن عمليته العسكرية في رفح تسير ببطء، رغم أنه يحاول حاليا التوغل في المناطق السكنية.