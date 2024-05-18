خبير عسكري: خطة دفاع فصائل المقاومة المحكمة وراء خسائر الاحتلال الكبيرة في جباليا

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد حاتم الفلاحي إن الخسائر الكبيرة التي مني بها جيش الاحتلال في جباليا حتى الآن تعود إلى طبيعة المنطقة الجغرافية وخطة الدفاع المحكمة التي وضعتها فصائل المقاومة بالمنطقة.

وأضاف الفلاحي خلال تحليله المشهد العسكري في غزة أن المواجهات بين المقاومة وجيش الاحتلال في جباليا تجري من مسافات قريبة جدا تقل عن 150 إلى 100 متر أحيانا، وهي المسافة القاتلة التي تحتاجها أسلحة المقاومة لاصطياد الدبابات والمدرعات.

وأوضح أن العمليات العسكرية تشير إلى استهداف المقاومة المباشر لجيش الاحتلال، خصوصا عندما تتحول قطعه العسكرية من وضع الهجوم إلى وضع الدفاع، فتصبح حينها أهدافا لفصائل المقاومة.

وأضاف العقيد الفلاحي معلقا على قنص جندي إسرائيلي في شرق جباليا أن السلاح المستخدم هو بندقية الغول المزودة بمنظار مقرب للرؤية يجعل مداها القاتل نحو ألفي متر، مشيرا إلى أن عمليات القنص تؤثر بشكل كبير جدا على معنويات جنود الاحتلال.

وأرجع الخبير العسكري المقاومة الشرسة التي يبديها عناصر المقاومة في الميدان إلى أن فصائلها في هذه المناطق لا تزال قوية وجاهزة وقادرة على صد محاولات جيش الاحتلال التوغل في هذه المناطق التي أعلن أنه لم يستطع أن يدخلها خلال المعركة الأولى.

ويرى الفلاحي أن خسائر جيش الاحتلال في المنطقة الجبلية وجباليا وجباليا البلد بسبب أن مسرح العمليات قد تم تجهيزه بشكل جيد جدا من فصائل المقاومة وبترتيبات دفاعية مختلفة نوعا ما عن بقية المعارك التي جرت في السابق.

وقال إن فصائل المقاومة نجحت في قطع طرق الإمداد عن جيش الاحتلال اليوم الجمعة باستخدام القصف بالمدفعية الثقيلة والخفيفة وبقية الأسلحة، مما أجبر الاحتلال على محاولة تأمين الحماية لقطاعاته باستخدام القصف الجوي.

ورجح أن يكون هدف إسرائيل من هذه العملية العسكرية هو الوصول إلى قلب مخيم جباليا باعتباره موقعا قويا لفصائل المقاومة في المعارك السابقة التي دارت بينها وبين الجيش الإسرائيلي.

وفي مداخلة هاتفية لمراسل الجزيرة أنس الشريف قال إن مخيم جباليا يتعرض لغارات عنيفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي، وإن قوات الاحتلال تدمر عشرات المنازل السكنية في مربعات محددة تقع بقلب المخيم.

وأضاف أن المخيم يشهد أيضا اشتباكات عنيفة بين مختلف فصائل المقاومة وجيش الاحتلال الذي يحاول أن يشكل بهذا القصف واقعا جديدا على الأرض.