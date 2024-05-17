خبير عسكري: المقاومة تعرف كيف يفكر الاحتلال واستدراجها له استخباراتي وميداني

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي إن فصائل المقاومة الفلسطينية -وفي مقدمتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- على دراية بطريقة تفكير جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أنها نجحت في استدراجه استخباراتيا وميدانيا.

وكانت قراءات عسكرية لمراكز مراقبة رصدت تنفيذ قوى المقاومة نحو 120 عملية عسكرية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ومدينة رفح في الجنوب، وذلك خلال 4 أيام فقط، أي بمعدل 30 عملية في اليوم، وهو معدل غير مسبوق منذ بداية الحرب، حسب الفلاحي.

وبشأن مجريات المواجهات في جباليا، لفت الفلاحي -في تحليل للمشهد العسكري بغزة- إلى أن العملية العسكرية التي ينفذها الاحتلال متعثرة بشكل كبير منذ 3 أيام بسبب عمليات المقاومة المكثفة ونجاحها في رفع فاتورة الخسائر لقوات الجيش الإسرائيلي وآلياته.

وأشار إلى أن فصائل المقاومة كانت مستعدة بشكل كامل لهذه العمليات وتنتظر قوات الاحتلال، مما يدل على فهمها العميق لتكتيكات الجيش الإسرائيلي وقدرتها على استغلال المعلومات الاستخباراتية لتحقيق مكاسب ميدانية.

وأضاف أن "فصائل المقاومة تعرف كيف يفكر الجيش الإسرائيلي، ومن الوارد أنها من سربت معلومات عن وجود أهداف في هذه المنطقه، وفي الوقت نفسه قامت بعملية إعداد كامل لمسرح العمليات بحيث تنفذ عملية استدراج لتشتيت الجهد التحشدي الذي جرى في الجنوب".

وأشار الخبير العسكري إلى تصريح رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي بأن مهمة الجيش في جباليا وجباليا البلد شمالي قطاع غزة "عبثية"، لافتا إلى أنه مع ذلك لا يستطيع إيقافها رغم كونه على رأس الجيش، وهو ما يعني أن قرار تنفيذها سياسي وليس عسكريا.

تنسق عال وإستراتيجية فعالة

ولفت الفلاحي إلى أن العمليات التي جرت تدار بتنسيق عال بين 5 فصائل للمقاومة، وهو ما يعكس تنظيما عاليا وإستراتيجية فعالة في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أشار إلى استخدام المقاومة الأسلحة المختلفة بفعالية، مما يعكس قدرة كبيرة على المناورة وإدارة المعارك بنجاعة في مسرح العمليات.

وبشأن نجاح المقاومة في استدراج ميداني لمجموعات هندسية واستهدافها، قال الفلاحي إن ذلك طبيعي كون تلك المجموعات هي من تتقدم الجيش لتنفيذ مهام فتح الطرق واكتساح الألغام، لافتا إلى أن ذلك يحدث عند إعطاء صورة من الهدوء، فتندفع الآليات مصحوبة بتلك المجموعات حتى تصل إلى منطقة قتل منتخبة.

وكانت كتائب القسام قد قالت إن مقاتليها استدرجوا قوة هندسة إسرائيلية وفجّروا بها عبوة وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هناك ضغطا عملياتيا كبيرا في جباليا، لافتا إلى أن التحقيقات خلصت إلى أن دبابة أطلقت النار بالخطأ على مبنى فيه جنود للاحتلال، مما أدى إلى مقتل 5 منهم.

وعلى مدار اليوم نشرت كتائب القسام مشاهد لاستهدافها دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 واستهدافها حشود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون في مدينة ومخيم جباليا وكذلك محاور التقدم شرق رفح، كما نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مقاطع فيديو لاستهدافها حشود وآليات الاحتلال بمخيم جباليا وحي الزيتون.