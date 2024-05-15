"السرايا" و"القسام" تستهدفان جنود الاحتلال بالقصف والقنص في حي الزيتون

استهدفت عناصر من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) جنودَ جيش الاحتلال بالقصف والقنص في محورين بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأظهر الفيديو -الذي بثته الجزيرة- عمليات رصد عناصر من السرايا لآليات الجيش الإسرائيلي ومواقع تجمع وتمركز جنوده، ثم تسلل عناصر السرايا وتنفيذ عمليات القصف بالهاون.

كما بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقاطع فيديو لاستهداف عناصرها لقوة راجلة من جيش الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد جنوب حي الزيتون بمدينة غزة. وقد كمن عنصر القسام للقوة الإسرائيلية داخل أحد المباني ثم أطلق عليها القذيفة.