شاهد.. القسام تستهدف جنود وآليات الاحتلال شرقي جباليا

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صورا لاشتباك مقاتليها مع القوات الإسرائيلية الموجودة شرقي مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت الصور استهداف المقاتلين دبابات إسرائيلية بقذائف محمولة على الكتف ومن مسافات قريبة جدا، كما أظهرت عمليات قنص لبعض الجنود الذين كانوا يوجدون داخل البنايات.

وتضمن الفيديو أيضا عملية إطلاق قذائف هاون من عيار 81 مللم على تحشدات إسرائيلية شرقي جباليا، وقال أحد المقاتلين قبل عملية الإطلاق مخاطبا الاحتلال "لن يهنأ لكم عيش في أرضنا.. عليكم مغادرة الأرض، فالقماومة جذوة مستمرة، وكلما ضربتمونا ازددنا قوة".

وفي ختام الفيديو، ظهرت مروحية إسرائيلية قالت القسام إنها وصلت لإخلاء الجرحى.