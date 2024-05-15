حزب الله ينشر عملية استهداف وحدة تشغيل منطاد تجسس إسرائيلي والسيطرة عليه

نشر حزب الله اللبناني صورا تظهر عملية استهداف وحدة إدارة أحد مناطيد التجسس الإسرائيلية في مستوطنة أدميت شمالي فلسطين المحتلة والسيطرة عليه.

وأظهرت الصور استهداف الوحدة وطاقم تشغيلها بـ3 صواريخ محمولة على الكتف، حيث أصاب الأول وحدة إدارة والتحكم، وأصاب الثاني طاقم التشغيل، فيما أتى الثالث على وحدة الإطلاق.

وأوضح الفيديو تفاصيل المنطقة المستهدفة، مشيرا إلى أنها تتبع الوحدة 869 المسؤولة عن الجمع الحربي (المعلوماتي) على الحدود اللبنانية، وتقوم بتشغيل منطاد من نوع "سكاي ستار 330" (skystar 330) الذي يقوم بعمليات استخباراتية متوسطة المدى.

وتناول المقطع عملية الاستطلاع التي سبقت الاستهداف والإنزال، موضحا أن المنطاد تم رفعه لسد ثغرة استخبارية في وادي الدلم بعد تدمير المقاومة اللبنانية تجهيزات "تلة الكوبرا" التجسسية.

وبعد عملية قصف وحدة الإدارة والتحكم أظهر الفيديو خروج المنطاد عن السيطرة وهبوطه في جنوب لبنان.