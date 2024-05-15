الدويري: ما فعلته المقاومة خلال الـ3 أيام الماضية يفوق كل التوقعات

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن العمليات التي نفذتها المقاومة خلال الأيام الـ3 الماضية تفوق كافة التوقعات، مؤكدا أن الخسائر الكبيرة في آليات الاحتلال تعني وجود خسائر مماثلة في الأفراد.

وأضاف -في تحليل للمشهد العسكري بغزة- أن الصور القادمة من الميدان تؤكد التنسيق الكبير بين مختلف فصائل المقاومة، الذي يوفر كثيرا من الجهد والخسائر، حسب تعبيره.

ويرى الخبير العسكري أن غرفة عمليات المقاومة أثبتت كفاءة في إدارة مقدرات القتال، وأظهرت مستوى متقدما جدا من القيادة.

ونشرت فصائل المقاومة خلال الأيام الماضية العديد من الفيديوهات التي تظهر تنسيق العمليات بمختلف مناطق قطاع غزة.