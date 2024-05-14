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طالب هولندي لمراسل محلي: أنتم مزيفون وغير مرحب بكم.. نريد صحفيي الجزيرة

Students and employees of the University of Amsterdam take part in a march against the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas in Gaza and the University leadership after police broke up a student protest camp overnight, in Amsterdam, Netherlands, May 7, 2024. REUTERS/Piroschka van de Wouw
يواصل طلاب جامعات أمستردام، وأوتريخت، وليدن ورادبود، احتجاجاتهم المتزامنة ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)
14/5/2024

في السادس من مايو/أيار الجاري، انطلقت مظاهرات في جامعات هولندية ضمن حراك الجامعات الأوروبية والأميركية، للتنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وللمطالبة بوقفها، لكنها قوبلت بعنف الشرطة التي فضتها واعتقلت عشرات الطلاب والأكاديميين.

ويواصل طلاب جامعات أمستردام، وأوتريخت، وليدن ورادبود، احتجاجاتهم المتزامنة ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مطالبين إدارات جامعاتهم بوقف التعاون مع المؤسسات الداعمة لإسرائيل.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد الطلاب الهولنديين وهو يخاطب مراسلا لبرنامج تلفزيوني محلي ويقول له: "أنتم صحفيون مزيفون وغير مرحب بكم هنا.. نريد صحفيي الجزيرة، إنهم صحفيون حقيقيون".

 

وخلال الأيام الماضية، فضت الشرطة الهولندية بالقوة اعتصاما أقامه طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية بحرم جامعة أمستردام في العاصمة، واعتقلت العشرات منهم.

المصدر : الجزيرة