طالب هولندي لمراسل محلي: أنتم مزيفون وغير مرحب بكم.. نريد صحفيي الجزيرة

في السادس من مايو/أيار الجاري، انطلقت مظاهرات في جامعات هولندية ضمن حراك الجامعات الأوروبية والأميركية، للتنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وللمطالبة بوقفها، لكنها قوبلت بعنف الشرطة التي فضتها واعتقلت عشرات الطلاب والأكاديميين.

ويواصل طلاب جامعات أمستردام، وأوتريخت، وليدن ورادبود، احتجاجاتهم المتزامنة ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مطالبين إدارات جامعاتهم بوقف التعاون مع المؤسسات الداعمة لإسرائيل.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد الطلاب الهولنديين وهو يخاطب مراسلا لبرنامج تلفزيوني محلي ويقول له: "أنتم صحفيون مزيفون وغير مرحب بكم هنا.. نريد صحفيي الجزيرة، إنهم صحفيون حقيقيون".

Student tegen @Nieuwsuur verslaggever:

"Jullie zijn niet welkom hier, jullie zijn nepjournalisten, we willen Al Jazeera-journalisten, échte journalisten".

De parallele werkelijkheid van de @UvA_Amsterdam. pic.twitter.com/CiUwh4kzid — The Brinkster (@BrinkWvd) May 13, 2024

وخلال الأيام الماضية، فضت الشرطة الهولندية بالقوة اعتصاما أقامه طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية بحرم جامعة أمستردام في العاصمة، واعتقلت العشرات منهم.