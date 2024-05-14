شاهد.. رسالة تهديد وتثبيت من القسام وتدمير ناقلة جند برفح

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد من استهداف ناقلة جند للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة ياسين 105 شرق رفح، جنوبي قطاع غزة، وقصف تحشدات جنود وآليات الاحتلال داخل معبر رفح البري، بصواريخ وقذائف الهاون.

وأظهرت المشاهد التي صُورت لعمليات نفذت اليوم الاثنين -حسب المقطع- رصد أحد مقاتلي القسام لناقلة جند في أرض فضاء أمام مبنى خال، ثم استهدافها بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع، والتي أصابتها بشكل مباشر.

وتضمنت المشاهد توجيه أحد مقاتلي القسام رسالتين، الأولى -حسب تعبيره- رسالة تهديد لـ"العجوز الخرف (رئيس وزراء الاحتلال بنيامين) نتنياهو، بأن وعد الله قادم لا محالة" مستشهدا بالآية (… بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا).

وأضاف بأن الثانية رسالة تثبيت لمن "نزحوا من ديارهم وتركوا بيوتهم وذاقوا الأمَرَّين أن اثبتوا واصبروا وصابروا، فها نحنُ كما تضحون أنتم نضحي بأنفسنا ودمائنا"، وبعدها بدأ في إطلاق قذائف الهاون.

وتضمنت المشاهد إطلاق صواريخ وقذائف الهاون من مناطق مختلفة وفي أوقات نهارية وأخرى ليلية، تجاه آليات وجنود الاحتلال.

ومنذ صباح اليوم الاثنين أعلنت القسام في سلسلة بيانات -عبر حسابها في تليغرام- عن استهداف دبابات وناقلات جند وجرافات إسرائيلية في إطار استهداف مقاتليها لجنود وآليات الاحتلال برفح وشرقي جباليا.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في الـ27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.