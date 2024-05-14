"سنصطادكم كل يوم".. سرايا القدس تبث مشاهد قنص جندي إسرائيلي شرق مدينة غزة

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد قالت إنها لعملية قنص جندي إسرائيلي يتبع وحدة الهندسة شرق مدينة غزة، شمالي القطاع.

وأظهرت المشاهد رصد أحد مقاتلي السرايا لعدد من الجنود الإسرائيليين، ثم استعداده وقنصه أحد الجنود الذي سقط على الفور .

وخلال المقطع، قال المقاتل "سنصطادكم كل يوم، وسنكون لكم بالمرصاد حتى تخرجوا من بلادنا وأرضنا أذلة وأنتم صاغرون، ولن نسمح لكم بالبقاء فيها".

ودأبت فصائل المقاومة -وفي مقدمتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسرايا القدس- على توثيق عملياتها المتنوعة ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.